Контрольные матчи: очередное поражение «Вереса» и другие результаты

10 февраля ряд клубов УПЛ провели спарринги на сборах.

«Верес» потерпел очередное поражение, хотя по ходу матча с боснийским «Вележем» смог отыграть два сухих мяча, пропущенных в первом тайме.

«Минай» переиграл грузинскую «Дилу», а «Ингулец» и «Александрия» разошлись со своими соперниками безголевым миром.

Ранее киевское «Динамо» разгромило боснийский «Широки Бриегом».

Контрольные матчи

«Ингулец» — «Медзь» (Польша) — 0:0

«Ингулец» (стартовый состав): Кучер, Полегенько, Павлов, Алвес, Сакив, Клименко, Запорожец, Шишка, Мандриченко, Антви, Ситало.

«Верес» — «Вележ» (Босния и Герцеговина) — 2:3 (0:2)

Голы: Дахновский (48, пенальти), Панасенко (55) — Хаскич (16), Вехабович (19), Займович (67).

«Верес»: Ющишин, Савошко (Солдат, 46), Гук (Гончаренко, 46), Махнев (Мирошник, 46), Данилюк (Маргарян, 46), Петько (Кучеров, 46), Полюлях (Крейда, 46), Кобак (на просмотре, Г.Пасич, 46), Гечев (Дахновский, 46), Сергийчук (Панасенко, 46), Гайдучик (Брук, на просмотре, 46).

«Минай» — «Дила» (Грузия) — 2:1

«Тобол» — «Александрия» — 0:0

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