Контрольные матчи: двойная победа «Львова», минимальное поражение «Миная»

7 февраля клубы Украинской Премьер-лиги провели очередные контрольные матчи.
«Львов» за день сыграл два поединка, и в обоих одержал победы. «Горожане» справились с клубом Второй лиги Румынии «Чиксередой» и грузинской «Шукурой».
«Ингулец» обыграл призера чемпионата Грузии «Дилу», а «Минай» минимально уступил «Пахтакору».
Ранее «Динамо» дожало в концовке черногорский «Рудар».
Контрольные матчи
«Львов» – «Чиксереда» (Румыния) – 3:1
Голы «Львова»: Ныч (7), Ременяк (14), Грисьо (67).
«Ингулец» – «Дила» (Грузия) – 2:0 (1:0)
Голы: Ситало (1-й тайм), Головкин (2-й тайм).
«Минай» – «Пахтакор» (Узбекистан) – 0:1 (0:0)
Гол: Шаркич 75 (с пенальти).
«Львов» – «Шукура» (Грузия) – 1:0 (0:0)
Гол: Довгий (80).
«Львов» (старт): Ильющенков, Муравский, Романчук, Драме, Довгий, Крушинский, Ременяк, Грисьо, Мышенко, Мисько, Бугай.
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