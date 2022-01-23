Контрольные матчи: «Черноморец» спасся от поражения в спарринге с косоварами и другие результаты

Клубы Украинской Премьер-лиги провели очередные спарринги на сборах.

«Александрия» быстро пропустила два мяча от польского «Заглембе». Еще до перерыва Кожушко сократил отставание в счете. Однако отыграться украинцам не удалось.

«Заря», проводившая третий матч на сборе, снова осталась без победы. Луганчане выдали результативную ничью с казахским «Актобе». Единственный гол «Зари» забил Овусу. «Актобе» отметился тремя мячами, но один из них отправил в свои ворота.

«Черноморец» в компенсированное ко второму тайму время ушел от поражения в игре с косоварской «Дритой».

Ранее стало известно, что на просмотре в одесском клубе находится брат бывшего вратаря «Зари».

Контрольные матчи

«Александрия» — «Заглембе» (Польша) — 1:2 (1:2)

Голы: Кожушко (45) — Подлиньски (14), Пенко (22).

«Заря» — «Актобе» (Казахстан) — 2:2 (1:2)

Голы: Темирхан (3, автогол), Овусу (50) — Балашов (12), Видемон (18).

«Черноморец» — «Дрита» — 1:1 (0:1)

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