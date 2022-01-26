Контрольные матчи: «Александрия» упустила победу, «Львов» разошелся миром с тбилисским «Динамо»

Клубы Украинской Премьер-лиги провели очередные контрольные матчи.
«Львов» и тбилисское «Динамо» в спарринге не сумели отметиться забитыми мячами.
«Александрия» в первом тайме повела со счетом 2:0 в игре с «Гурником» из Забже благодаря голам Бондаренко и Авагимяна. Однако полякам удалось отыграться.
Ранее «Черноморец» сыграл вничью с вице-чемпионом Северной Македонии «Шкупи».
Контрольные матчи
«Львов» — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 0:0
«Александрия» — «Гурник» (Забже, Польша) — 2:2 (2:1)
Голы: Бондаренко (19), Авагимян (29) — (35), (75).
«Александрия» (1-й тайм): Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук.
«Александрия» (2-й тайм): Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатый), Калюжный, Белошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли.
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