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Коноплянка: я – Роналдиньо-младший

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
15:33
Новость
Футбол

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о переходе в «Краковию». Также хавбек объяснил, почему выбрал 80-й номер в новой команде.

«Президент и тренер сказали, что хотят видеть меня в Кракове – чтобы перешел в «Краковию» и показал, что умею на поле.

Последняя травма была 8 месяцев назад – это был плохой период. Теперь хочу показать людям, которые могли позабыть, как я играю. Я голоден и хочу помочь команде зарабатывать по 3 очка в каждой игре.

Почему выбрал номер 80? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший», — приводит слова Коноплянки пресс-служба клуба.

Коноплянка перешел в «Краковию» на правах свободного агента, предварительно разорвав договор с «Шахтером». Его контракт рассчитан на полгода и может быть продлен еще на сезон.

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