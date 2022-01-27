Коноплянка продолжает оставаться на радаре «Днепра-1»

Днепровский «Днепр-1», несмотря на сообщения в прессе о том, что полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка может перейти в австрийский ЛАСК или турецкий клуб, продолжает рассчитывать на переход опытного футболиста в состав команды Игоря Йовичевича.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, стороны пока не пришли к консенсусу по возможной зарплате Коноплянки в «Днепре», переговоры ещё продолжаются, поэтому параллельно появились разговоры о предложениях футболисту из других клубов.

В то же время, по имеющейся информации, если Коноплянке не удастся договориться с новым клубом, он останется до конца срока контракта в «Шахтере», хотя донецкий клуб готов отпустить футболиста досрочно.

В текущем сезоне хавбек провел за «горняков» всего два матча во всех турнирах, сыграв 47 минут.

Контракт Коноплянки с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».



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