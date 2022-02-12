Коноплянка: из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка поблагодарил донецкий «Шахтер» после перехода в «Краковию». Опытный хавбек подписал с польским клубом контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.

«Для меня было за честь находиться в такой тёплой семье, как «Шахтер» Донецк, который я уважаю. Вы - не только топ команда, но еще топовые люди. Хочу поблагодарить всех, кто работает в этом клубе: начиная с тех, кто следит за чистотой в раздевалке и заканчивая президентом Клуба.

Искренне жаль, что из-за травм мне не удалось в полной мере отдать себя футболу. Говорят, что травмы - это скрытый соперник любого спортсмена. Но, несмотря на все сложности, были у нас крутые моменты, которые со мной останутся на всю жизнь.

Жизнь не заканчивается, и я продолжаю дальше работать, потому что футбол - это наша жизнь! Я вас всех обнимаю и желаю только удачи и побед в дальнейших состязаниях», — написал Коноплянка в инстаграме.

В текущем сезоне 32-летний вингер принял участие всего в двух матчах «горняков» в квалификации Лиги чемпионов.

Коноплянка защищал цвета «Шахтера» с сентября 2019 года.

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