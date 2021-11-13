Кононов: из украинских клубов ко мне никто не обращался

Накануне в ряде СМИ появилась информация о возможных кандидатах на роль главного тренера «Колоса» из Коваливки. Среди них фигурировала фамилия известного в Украине по работе в львовских «Карпатах» и «Севастополе» Олега Кононова.



55-летний специалист, который год назад привел возглавляемую им «Ригу» к званию чемпионов Латвии, находится в творческом отпуске.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua известный специалист прокомментировал информацию о том, является ли он кандидатом на пост главного тренера «Колоса».

«Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался».

Напомним, что одним из самых успешных в тренерской карьере этого специалиста был период в «Карпатах», где он работал три с половиной года – с мая 2008-го по октябрь 2011-го. За это время львовская команда благодаря итоговому 5-му месту в сезоне-2009/10 сумела завоевать путевку в Лигу Европы, где, преодолев три этапа, попала в групповой турнир.

После «Карпат» Олег Кононов в Украине возглавлял «Севастополь». В сезоне-2012/13 руководимая им севастопольская команда досрочно завоевала путевку в Премьер-лигу.

Также тренировочным процессом в «Буковине» руководит президент клуба.



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