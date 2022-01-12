Конкурент Миколенко приблизился к уходу из «Эвертона»

Защитник Люка Динь в ближайшее время может перейти из «Эвертона» в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема готов заплатить 25 миллионов фунтов за французского футболиста, сообщает ресурс ВВС. При этом «Эвертон» заинтересован в игроке «Астон Виллы» Анваре Эль-Гази.

Напомним, что Люка Динь действует на позиции левого защитника. Но при этом француз находится не в лучших отношениях с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом и уже заявлял о желании покинуть ливерпульский клуб. Именно поэтому «ириски» зимой решили выкупить Миколенко у киевского «Динамо» более чем за 20 миллионов евро.

Ранее защитник сборной Украины рассказал о своем дебюте за «Эвертон» в матче Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

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