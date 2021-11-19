Коньков: от игры сборной Украины в плей-офф ЧМ мы получим ещё массу впечатлений

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков в эксклюзивном интервью Меta-ratings.com.ua прокомментировал победу украинцев над Боснией в отборе ЧМ-2022 и оценил дальнейшие перспективы сине-желтых в борьбе за путевку на мундиаль в Катаре.



«Игру Босния и Герцеговина - Украина я, конечно же, смотрел. Могу сказать, что у нашей сборной все нормально. Украинские футболисты вышли в плей-офф, и дай Бог, что будут дальше успешно бороться.

Что касается соперников, которые завоевали право бороться в плей-офф за выход в финальную часть предстоящего чемпионата мира в Катаре, то все они весьма серьезные. Будет очень интересный турнир, и я думаю, что мы ещё увидим много хороших игр, получим массу впечатлений. На данном этапе мы должны поступательно делать то, к чему стремиться сборная Украины. Наша обязанность всячески помогать ей решить поставленную задачу».

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.

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