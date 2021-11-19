Коньков: чтобы дать оценку Петракову, надо с ним съесть пуд соли

Экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков в эксклюзивном интервью Меta-ratings.com.ua высказался о том, что Александра Петракова утвердили на пост главного тренера сборной Украины.



«В среду был Исполком УАФ и его там утвердили в роли главного тренера. По результатам, которые он показывает, все нормально. Если даже и случаются какие-то моменты, то это обычное явление. Такие вещи происходят в жизни любого человека, любого специалиста. Чтобы давать какую-то оценку Петракову, как человеку, нужно его хорошо знать и не один пуд соли вместе съесть».

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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