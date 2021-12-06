Комми: Ломаченко является предметом гордости для бокса

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (рекорд 30-3, 27 побед нокаутом) дал комментарий накануне боя с украинцем Василием Ломаченко (рекорд 15-2, 11 побед нокаутом), который запланирован на 12 декабря.

«Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими, и Ломаченко — однозначно один из лучших. Будет честью разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути к моей мечте снова стать чемпионом мира.

Это словно бой за звание чемпиона мира, но без титулов. Мы оба занимаем высокие места в рейтингах большинства санкционирующих органов, и наш бой возглавит вечер бокса в «Мэдисон Сквер Гарден».

Что еще я могу сказать, о чем до сих пор не говорили? У него невероятная любительская карьера, и он перенес свои навыки в профи, где стал чемпионом мира в трех весах. Он добился всего и является предметом гордости для бокса.

Я должен показать свое лучшее выступление. Я чувствую, что если буду сохранять концентрацию и слушать свой угол, то у меня будут все необходимые инструменты, чтобы одержать победу», — сказал Комми.

Ранее украинец Сергей Деревянченко потерпел поражение от Карлоса Адамеса.

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