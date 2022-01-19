Команды украинских тренеров узнали своих соперников в азиатской Лиге чемпионов и Кубке АФК

В азиатской Лиге чемпионов и тамошнем аналоге Лиги Европы — Кубке АФК — 17 января состоялась жеребьевка предварительных и групповых турниров сезона-2022, сообщает zbirna.com. В них будут выступать команды, которые возглавляют украинские тренеры.

Чемпион Таджикистана последних восьми лет — «Истиклол» из Душанбе — с февраля 2020 года возглавляет Виталий Левченко. Бывший игрок киевских «Динамо-2» и ЦСКА, а также симферопольской «Таврии» впоследствии работал с рядом украинских команд («Княжа», «Арсенал», «Десна», «Еднисть»), в различных сборных Украины и за границей.

Соперники «Истиклола»: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Аль-Райян» (Катар) и победитель пары «Шарджа» (ОАЭ) — «Аль-Завраа» (Ирак).

С 2020 года у руля чемпиона Камбоджи — «Пном Пень Кроун» — находится тандем украинских тренеров из Белой Церкви: Олег Старынский и Анатолий Бондаренко.

После победы в чемпионате Камбоджи (2021) подопечные Старынского и Бондаренко напрямую попали в групповой турнир Кубка АФК, где сыграют с представителями Вьетнама («Тхеконг»), Сингапура («Хоуган Юнайтед») и Мьянмы («Хантавадди Юнайтед»).

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