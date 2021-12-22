Команду УПЛ покинул известный нападающий

Черниговская «Десна» объявила о том, что нападающий Филипп Будковский покинул команду. Стороны решили не продлевать сотрудничество.



В футболке черниговской команды Филипп сыграл 52 матча, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее Будковский говорил, что летом он вел переговоры с «Ворсклой», но черниговский клуб не хотел его отпускать бесплатно.

Недавно «Десну» покинул полузащитник Андрей Тотовицкий. Также была информация, что Владлен Юрченко разорвал контракт с черниговской командой.

Также Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату.

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