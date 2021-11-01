Команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии

СИК разгромил «Интер Турку» (5:2) в матче заключительного тура чемпионата Финляндии.
Команда, за которую выступает украинец Денис Олейник, с 48 очками стала третьей по итогам чемпионата, завоевав бронзовые награды. «Интер Турку» отстал на 3 очка и занял 4-е место.
В поединке заключительного тура Олейник сыграл 72 минуты, но не отметился результативными действиями.
«Мы это сделали. Я считаю, что мы выжали максимум из этого сезона, реально смотрю на вещи, поздравляю всех с победой и заслуженной бронзой.
Дальше будет больше, всегда есть куда расти», – написал Олейник.
В активе украинца 7 голов в 26 матчах чемпионата.
Чемпионом Финляндии стал ХИК, который опередил «КуПС» на 1 очко.
Также Коваленко стал лучшим полевым игроком «Специи» в провальном матче с «Фиорентиной».
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