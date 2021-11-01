Команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии

СИК разгромил «Интер Турку» (5:2) в матче заключительного тура чемпионата Финляндии.



Команда, за которую выступает украинец Денис Олейник, с 48 очками стала третьей по итогам чемпионата, завоевав бронзовые награды. «Интер Турку» отстал на 3 очка и занял 4-е место.

В поединке заключительного тура Олейник сыграл 72 минуты, но не отметился результативными действиями.

«Мы это сделали. Я считаю, что мы выжали максимум из этого сезона, реально смотрю на вещи, поздравляю всех с победой и заслуженной бронзой.

Дальше будет больше, всегда есть куда расти», – написал Олейник.

В активе украинца 7 голов в 26 матчах чемпионата.

Чемпионом Финляндии стал ХИК, который опередил «КуПС» на 1 очко.

Также Коваленко стал лучшим полевым игроком «Специи» в провальном матче с «Фиорентиной».

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