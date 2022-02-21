Команда Леброна победила команду Дюранта в Матче всех звезд НБА

В Кливленде состоялся Матч звезд НБА, в котором команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счетом 163:160.

Самым результативным в команде победителей стал Стефен Карри, набравший 50 очков. Леброн заработал 24 очка.

У проигравших 36 очков и 10 подборов в активе Джоэла Эмбиида. Дюрант не принимал участия в матче из-за травмы.

Формат Матча звезд не изменялся по сравнению с предыдущим годом. Каждая из первых трех четвертей считалась как отдельный матч и начиналась со счета 0:0. Команда-победитель каждой из первых трех четвертей получает деньги на благотворительные цели.

Матч звезд НБА

Команда Леброна Джеймса — команда Кевина Дюранта — 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21)

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