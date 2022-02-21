Фрибет 3000 UAH
Киченок/Остапенко: ставки на турнир в Дохе Калинина — Кудерметова: ставки Мартинцова — Свитолина: ставки Потапова — Цуренко: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Баскетбол

Команда Леброна победила команду Дюранта в Матче всех звезд НБА

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
09:16

В Кливленде состоялся Матч звезд НБА, в котором команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счетом 163:160.

Самым результативным в команде победителей стал Стефен Карри, набравший 50 очков. Леброн заработал 24 очка.

У проигравших 36 очков и 10 подборов в активе Джоэла Эмбиида. Дюрант не принимал участия в матче из-за травмы.

Формат Матча звезд не изменялся по сравнению с предыдущим годом. Каждая из первых трех четвертей считалась как отдельный матч и начиналась со счета 0:0. Команда-победитель каждой из первых трех четвертей получает деньги на благотворительные цели.

Матч звезд НБА

Команда Леброна Джеймса — команда Кевина Дюранта — 163:160 (47:45, 46:49, 45:45, 25:21)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Коноплянка может вернуться на уровень сборной». Белик — об уходе украинца из «Шахтера»
«Коноплянка может вернуться на уровень сборной». Белик — об уходе украинца из «Шахтера»
Не менее 10 футболистов «Вереса» летом могут покинуть команду
Не менее 10 футболистов «Вереса» летом могут покинуть команду
Финский паблик посвятил Украине победу своей сборной над россиянами
Финский паблик посвятил Украине победу своей сборной над россиянами

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи