«Колосом» в матче с «Шахтером» будет руководить Вишняк

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов подал в отставку после матча со «Львовом».

Президент клуба Андрей Засуха пока ее не принял, Кузнецов пока остается в структуре клуба.

Командой в игре с «Шахтером» будет руководить Ярослав Вишняк.

Вишняк с 2018-го года входил в тренерский штаб Руслана Костышина.

Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.



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