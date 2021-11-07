«Колосом» в матче с «Шахтером» будет руководить Вишняк

07.11.2021
17:00
Новость
Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов подал в отставку после матча со «Львовом».
Президент клуба Андрей Засуха пока ее не принял, Кузнецов пока остается в структуре клуба.
Командой в игре с «Шахтером» будет руководить Ярослав Вишняк.
Вишняк с 2018-го года входил в тренерский штаб Руслана Костышина.
Также «Ворскла» выиграла у «Динамо» в гостях благодаря голу и ассисту Тилля.
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