«Колос» во второй раз объявил о подписании контракта с экс-лидером «Десны»

Полузащитник Андрей Тотовицкий стал игроком «Колоса». О деталях контракта с бывшим хавбеком «Десны» официальный сайт ковалевского клуба не сообщает.

Несколько дней назад «Колос» объявлял о подписании соглашения с Тотовицким, однако позже удалил эту новость со своего сайта и социальных сетей.

Ранее 28-летний Тотовицкий покинул «Десну» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне воспитанник «Шахтера» забил три гола и сделал три ассиста в тринадцати матчах УПЛ.

На зимний перерыв «Колос» ушел на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка.

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