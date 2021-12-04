«Колос» с голом бразильца выиграл в Харькове

04.12.2021
21:25
Новость
Футбол
4 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Металлист 1925» играл с «Колосом».
В первом тайме ковалевцы вышли вперед после гола бразильца Диего Кариоки на 27-й минуте.
В итоге «Колосу» удалось удержать победный счет и выиграть встречу со счетом 1:0.
УПЛ. 17 тур
«Металлист 1925» - «Колос» - 0:1 (0:1)
Гол: Кариока, 27.
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