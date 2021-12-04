«Колос» с голом бразильца выиграл в Харькове

4 декабря в рамках 17 тура УПЛ «Металлист 1925» играл с «Колосом».



В первом тайме ковалевцы вышли вперед после гола бразильца Диего Кариоки на 27-й минуте.

В итоге «Колосу» удалось удержать победный счет и выиграть встречу со счетом 1:0.

УПЛ. 17 тур

«Металлист 1925» - «Колос» - 0:1 (0:1)

Гол: Кариока, 27.

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