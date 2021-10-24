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«Колос» проиграл «Заре», потерпев второе поражение подряд

Павел Соловей
Павел Соловей
24.10.2021
21:29
Новость
Футбол

В матче 12-го тура УПЛ «Заря» В Запорожье принимала «Колос». Встреча завершилась победой луганской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил Сайядманеш.

«Заря» набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Колос» занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

Премьер-лига

12 тур

«Заря» – «Колос» – 1:0

Гол: Сайядманеш, 38.

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