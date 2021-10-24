«Колос» проиграл «Заре», потерпев второе поражение подряд

24.10.2021
21:29
Новость
Футбол
В матче 12-го тура УПЛ «Заря» В Запорожье принимала «Колос». Встреча завершилась победой луганской команды со счетом 1:0.
Единственный мяч на 38-й минуте забил Сайядманеш.
«Заря» набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Колос» занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.
Премьер-лига
12 тур
«Заря» – «Колос» – 1:0
Гол: Сайядманеш, 38.
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