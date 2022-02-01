«Колос» потерпел сухое поражение в первом матче на зимних сборах

Только в первый день февраля «Колос» провел первый спарринг в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Соперником команды из Ковалевки стал сербский «Радник». В этом контрольном поединке был забит один гол, который оказался в воротах украинского клуба.

В стартовом составе «Колоса» вышел известный новичок Андрей Тотовицкий, который ранее успел заразиться коронавирусом.

Ковалевская команда ушла на зимнюю паузу на восьмом месте в УПЛ, набрав 24 очка за 18 туров.

Контрольный матч

«Колос» — «Радник» — 0:1

«Колос» (стартовый состав): Волынец, Гаркавенко, Павловец, Ставничий, Черноморец, Криворучко, Богданов, Ильин, Тотовицкий, Мораренко, Ренан.

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