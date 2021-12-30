«Колос» подписал контракты с двумя именитыми украинскими футболистами

«Колос» после неудачной первой половины сезона усиливает состав.
Клуб из Ковалевки заключил контракты с двумя полузащитниками, которые способны сделать команду лучше. Игроками «Колоса» стали Андрей Тотовицкий и Павел Ориховский, сообщает официальный сайт клуба.
Тотовицкий ранее покинул «Десну» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне воспитанник «Шахтера» забил три гола и сделал три ассиста в тринадцати матчах УПЛ.
Павел Ориховский ранее играл в «Колосе». Его карьера в «Рухе» не сложилась. Он сыграл только в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее наш сайт сообщил о сроках восстановления ведущего полузащитника «Александрии», который получил тяжелую травму.
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