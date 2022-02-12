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«Колос» победил «Сараево» в контрольном матче

Павел Соловей
Павел Соловей
12.02.2022
17:20
Новость
Футбол

В рамках подготовки ко второй части сезона «Колос» провел очередной спарринг на сборах в Турции. Команда Ярослава Вишняка обыграла «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Контрольный матч завершился со счетом 3:2. «Колос» выигрывал в три гола к 77-й минуте после точных ударов Андрея Тотовицкого, Анатолия Нуриева и Диего, но в конце игры пропустили два мяча.

Контрольный матч

«Колос» — «Сараево» - 3:2 (1:0)

Голы: Тотовицкий, 16 (1:0). Нуриев, 62 (2:0). Диего, 77 (3:0). Цатакович, 82 (3:1). Цатакович, 89 (3:2).

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