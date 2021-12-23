«Колос» определился с первыми спаррингами в новом году

28 января футболисты ковалевской команды улетят на сбор в Турцию.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации «Колоса» будет 25 футболистов, еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.
На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская «Левадия», черногорский «Рудар» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.
Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты «Колоса» начнут гостевым поединком с «Рухом», который состоится 27 февраля во Львове.
Ранее стало известно о том, что «Колос» договорился с первым новичком, которым станет экс-полузащитник черниговской «Десны».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.