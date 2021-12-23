«Колос» определился с первыми спаррингами в новом году

28 января футболисты ковалевской команды улетят на сбор в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации «Колоса» будет 25 футболистов, еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.

На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская «Левадия», черногорский «Рудар» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.

Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты «Колоса» начнут гостевым поединком с «Рухом», который состоится 27 февраля во Львове.

Ранее стало известно о том, что «Колос» договорился с первым новичком, которым станет экс-полузащитник черниговской «Десны».

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