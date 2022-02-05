«Колос» победным голом Тотовицкого выиграл спарринг

05.02.2022
18:38
Новость
Футбол
5 февраля в рамках товарищеского матча «Колос» играл с «Рударом» из Плевли.
Команда из Ковалевки победила в этой встрече благодаря голу звездного новичка команды Андрея Тотовицкого на 85-й минуте.
Товарищеский матч
«Колос» - «Рудар» - 1:0 (0:0)
Гол: Тотовицкий, 85.
Также «Металлист» и «Черноморец» устроили голевое шоу на Winter Cup.
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