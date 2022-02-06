«Колос» объявил о подписании трех новичков

06.02.2022
11:18
Новость
Футбол
Ковалевский «Колос» объявил о подписании соглашений с тремя новичками. Игроками команды стали защитник Денис Кузык, полузащитник Сергей Мякушко и нападающий Евгений Исаенко.
Кузык и Исаенко подписали арендные соглашения на один год, о подробностях сделки с Мякушко информации нет.
После первой части сезона «Колос» занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка в 18 матчах.
Ранее мы писали, что «Буковина» потеряла очередного основного футболиста.
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