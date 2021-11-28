«Колос» минимально выиграл у «Вереса» в матче УПЛ

28 ноября в рамках 16 тура УПЛ «Колос» на своем поле победил в матче против «Вереса».
Победным голом на 64-й минуте встречи отличился Олег Ильин.
УПЛ. 16 тур
«Колос» - «Верес» - 1:0 (0:0)
Гол: Ильин, 64.
«Колос»: Волынец, Золотов, Павловец, Ром, Черноморец, Милько, Богданов, Нуриев (Ренан, 71), Чурко, Ситчинава (Лысенко, 72), Ильин.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко (Гегедош, 70), Г.Пасич, Шестаков (Сергийчук, 63).
Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.
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