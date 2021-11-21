«Колос» минимально обыграл «Десну» в матче с двумя удалениями

Завершился последний матч воскресной программы 15-го тура УПЛ.

«Колос» в первом тайме гостевого поединка с «Десной» был сосредоточен исключительно на обороне и получил четыре желтых карточки. Однако в меньшинстве в начале второго тайма оказались хозяева — Селин получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

«Колос» быстро воспользовался численным перевесом. Забил Сичинава, и это был единственный удар в створ в исполнении гостей.

В концовке Волынец несколько раз выручил команду из Ковалевки. «Колос» прервал серию из четырех подряд поражений.



УПЛ. 15 тур

«Десна» — «Колос» — 0:1 (0:0)

Гол: Сичинава (67).

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Болбат, Домбровский, Завийский, Арвеладзе (Масалов, 79), Юрченко (Дегтярев, 79), Тотовицкий, Безбородько (Будковский, 84).

«Колос»: Волынец, Золотов, Новак (Павловец, 57), Петров, Черноморец, Ильин, Милько, Задоя (Костышин, 68), Богданов, Чурко (Кариока, 81), Ренан (Сичинава, 57).

Предупреждения: Безбородько — Задоя, Петров, Богданов, Золотов.

Удаления: Селин (53) — Диего Силва (90+1).

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