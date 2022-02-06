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«Колос» крупно проиграл «Аустрии Лустенау»

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
20:34
Новость
Футбол

В рамках подготовки ко второй части сезона «Колос» провел спарринг с «Аустрией Лустенау» из Австрии. Матч завершился поражением украинской команды со счетом 0:3.

Следующий контрольный матч «Колос» продет 11 февраля. Соперником команды Ярослава Вишняка будет «Каспий» из Казахстана.

Контрольный матч

«Колос» – «Аустрия Лустенау» – 0:3

Голы: Гюнич, 10 (0:1). Грабхер, 21 (0:2) Тейшейра, 30 (0:3).

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