«Колос» крупно проиграл «Аустрии Лустенау»

06.02.2022
20:34
Новость
Футбол
В рамках подготовки ко второй части сезона «Колос» провел спарринг с «Аустрией Лустенау» из Австрии. Матч завершился поражением украинской команды со счетом 0:3.
Следующий контрольный матч «Колос» продет 11 февраля. Соперником команды Ярослава Вишняка будет «Каспий» из Казахстана.
Контрольный матч
«Колос» – «Аустрия Лустенау» – 0:3
Голы: Гюнич, 10 (0:1). Грабхер, 21 (0:2) Тейшейра, 30 (0:3).
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