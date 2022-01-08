«Колос» хочет пригласить в свои ряды полузащитника сборной Эстонии

Ковалевский «Колос» после приглашения в свои ряды Андрея Тотовицкого и Павла Ориховского, продолжает работу на трансферном рынке.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ещё одним новичком команды из Ковалевки может стать 22-летний полузащитник сборной Эстонии Владислав Крейда, имеющий украинские корни.

Несмотря на молодой возраст, Крейда уже три года выступает за национальную сборную Эстонии. Действует на позиции опорного полузащитника, от штрафной и до штрафной. Выделяется агрессивной игрой и неуступчивостью, на что и обратили внимание тренеры «Колоса».

Владислав Крейда

Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».



«Колос» рассматривает вариант возможности пригласить футболиста в свою команду на правах аренды с последующим правом выкупа.

Ранее новичок «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в «Кортрейк».

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