«Колос» хочет пригласить в свои ряды полузащитника сборной Эстонии

Ковалевский «Колос» после приглашения в свои ряды Андрея Тотовицкого и Павла Ориховского, продолжает работу на трансферном рынке.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ещё одним новичком команды из Ковалевки может стать 22-летний полузащитник сборной Эстонии Владислав Крейда, имеющий украинские корни.
Несмотря на молодой возраст, Крейда уже три года выступает за национальную сборную Эстонии. Действует на позиции опорного полузащитника, от штрафной и до штрафной. Выделяется агрессивной игрой и неуступчивостью, на что и обратили внимание тренеры «Колоса».
Крейда является игроком «Флоры», но уже имеет легионерский опыт, выступая некоторое время в шведском «Хельсинборге».
«Колос» рассматривает вариант возможности пригласить футболиста в свою команду на правах аренды с последующим правом выкупа.
Ранее новичок «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в «Кортрейк».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.