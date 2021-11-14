«Колос» готовится к «Десне» без сборника и защитника

21 ноября команда из Ковалевки проведет очередной поединок в чемпионате УПЛ – с «Десной».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, к этому времени клубное руководство собирается определиться с новым главным тренером.
Пока же во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ тренировочным процессом руководит Ярослав Вишняк.
14 ноября «Колос» проведет спарринг со своим молодежным составом. В нем точно не примут участие Николай Золотов, вызванный в расположение сборной Беларуси и Тарас Сакив, который выбыл из-за повреждения до окончания осеней части сезона. Есть микротравмы еще у трех игроков, однако медперсонал предпринимает усилия, чтобы они быстро вернулись в строй.
Напомним, что «Колос» занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 11 очков.
Ранее мы сообщали о том, кто является главным фаворитом на пост главного тренера «Колоса».
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