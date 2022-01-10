«Колос» договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

18 января у футболистов «Колоса» уже заканчивается отпуск.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, с 21 января ковалевцы проведут недельный сбор, во время которого тренерский штаб просмотрит около десяти потенциальных новичков, среди них будут легионеры.
На 28 января запланирован вылет на зарубежный сбор — в Турцию, где ковалевцы проведут семь контрольных матчей. Пять спарринг-партнеров уже известны: первого февраля «Колос» сыграет с сербским «Радником», пятого — с черногорским «Рударом», 11-го — с «Каспием» из Казахстана, 12-го — с «Сараево» (Босния и Герцеговина), 17-го - с эстонской «Левадией». С еще двумя командами сейчас ведутся переговоры и до конца этой недели будут подписаны контракты на проведение поединков.
Возвращение домой у ковалевцев запланировано на 18 февраля.
Напомним, что поединок 19-го тура чемпионата УПЛ «Колос»27 февраля проведет в гостях с львовским «Рухом».
Ранее мы сообщали о том, что «Колос» заинтересовался полузащитником сборной Эстонии.
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