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«Колос» добыл волевую победу над «Минаем», забив два мяча в конце матча

Павел Соловей
Павел Соловей
12.12.2021
21:27
Новость
Футбол

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле принимал «Минай». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Отметим, что «Колос» забил два мяча в конце матча. Команда из Коваливки добыла третью победу кряду.

Премьер-лига

18-й тур

«Колос» – «Минай» – 2:1

Голы: Вишневский, 11 (0:1). Милько, 88 – с пенальти (1:1). Черноморец, 90 (2:1).

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