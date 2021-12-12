«Колос» добыл волевую победу над «Минаем», забив два мяча в конце матча

12.12.2021
21:27
Новость
Футбол
В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле принимал «Минай». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Отметим, что «Колос» забил два мяча в конце матча. Команда из Коваливки добыла третью победу кряду.
Премьер-лига
18-й тур
«Колос» – «Минай» – 2:1
Голы: Вишневский, 11 (0:1). Милько, 88 – с пенальти (1:1). Черноморец, 90 (2:1).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
«Минай» сделал обращение по поводу конфликта Селезнева с журналистом Сенькивым
Украинский нардеп направил в полицию обращение по Селезневу
Спортивный юрист: уголовная ответственность Селезневу не грозит
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.