Колесников рассказал о встрече с главой мирового хоккея

Почетный президент «Донбасса» Борис Колесников поделился информацией о встрече с президентом ИИХФ Люком Тардифом, который сказал, что поддерживает Федерацию хоккея Украины в конфликте с главой донецкого клуба.

«IIHF прилагает огромные усилия для того, чтобы в украинском хоккее наступил мир. Именно с такой инициативой выступил Люк Тардиф.



Пострадавшие от действий ФХУ клубы президент Международной федерации хоккея напрямую связал с юридическим департаментом IIHF. Теперь все апелляции будут направляться непосредственно туда.

Также IIHF никак не будет препятствовать участию «Донбасса» в хоккейной Лиге чемпионов», — приводил слова Колесникова ресурс XSPORT.

Напомним, что в данный момент в Украине существуют две независимые друг от друга хоккейные лиги.

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