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Колесников: конфликт клубов с ФХУ не отразится на участии сборной Украины в чемпионате мира

Павел Соловей
Павел Соловей
26.11.2021
15:47
Новость
Хоккей

Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников заявил, что игроки команд Суперлиги будут готовы сыграть в сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе 1В.

«Конфликт не отразится на участии сборной Украины в намеченном на конец апреля 2022 года чемпионате мира в Дивизионе 1В, так как Суперлига закончится за две недели до начала матчей национальной команды.

В Лиге чемпионов «Донбасс» имеет индивидуальное приглашение. А в Континентальном кубке, который за всю историю Украины для нее выигрывал только «Донбасс», – это уже проблема Федерации, как, кого и на каком основании будут заявлять.

Украинские болельщики и спортсмены должны понимать, что никакой ФХУ не существует в отличие от федераций футбола и баскетбола, где есть областные федерации (ассоциации). В хоккее Федерация превращена в частную лавочку, воспользовавшуюся лазейками в законе, и так называемый глава назначает руководителей областных «осередкив», которые потом его же и выбирают.

Пока не приведут в порядок Федерацию и не изберут демократично руководителя, я исключаю любые переговоры.

О сложившейся ситуации в украинском хоккее будут поставлены в известность министр молодежи и спорта и глава Национального олимпийского комитета», - отметил Колесников в интервью Intеrfax.

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