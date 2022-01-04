Кочергиным интересуется клуб Бундеслиги

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин может продолжить карьеру в Германии. 25-летний хавбек попал в сферу интересов «Арминии», сообщает Fanday.

Если «Арминия» согласует с Кочергиным условия личного контракта, то предпримет попытку договориться с «Зарей» о переходе полузащитника.

Вариант, при котором клубы не смогут найти общий знаменатель, предусматривает, что Кочергин присоединится к «Арминии» летом на правах свободного агента.

Отметим, что «Заря» пыталась договориться с Кочергиным о продлении соглашения, но без существенного увеличения личных условий.

Последний раз Кочергин выходил на поле 3 октября в матче УПЛ против «Десны» (2:0), в котором отметился ассистом. После этого хавбек был переведен в дубль «Зари» из-за отказа продлить контракт.

«Арминия» занимает 17-е место в Бундеслиге, имея в активе 16 очков.

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