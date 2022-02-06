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Кобаяси – олимпийский чемпион в прыжках с трамплина, Марусяк 47-й

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
15:37
Новость
Другие

Японский прыгун Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом на нормальном трамплине (К-95). Серебро завоевал австриец Мануэль Феттнер, а бронзу – поляк Давид Кубацки.

Украину в этом старте представлял только Евгений Марусяк, который занял 47-е место среди 50 участников финала.

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