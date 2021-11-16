Клуб Ярмоленко понес серьезное наказание от УЕФА

Фанаты «Вест Хэм Юнайтед» пропустят матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с австрийским «Рапидом».

УЕФА запретил болельщикам клуба посещение матча с «Рапидом» из-за беспорядков, которые они учинили на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Генком». Фанаты бросали на поле посторонние предметы. Также УЕФА оштрафовал «молотобойцев» на € 34,5 тыс.

Матч «Рапид» — «Вест Хэм» состоится 25 ноября в Вене на стадионе «Альянц».

Видео: Ярмоленко оригинально поприветствовал в сборной Гармаша

Ярмоленко: могу заверить, что почти все футболисты сборной Украины занимаются благотворительностью

Ярмоленко: полностью переиграли сборную Болгарии, просто мяч не шел в ворота

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.