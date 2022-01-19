Клуб Второй лиги пригласил вратаря «Металлиста»

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь «Металлиста» Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит прописку. 29-летний голкипер будет арендован днепровской «Перемогой».
Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона.
Ранее вратарь выступал за «Сумы», «Гелиос» и «Краматорск».
Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за «Металлист» 1 поединок в Кубке страны.
На зимний перерыв «Перемога» ушла на третьем месте турнирной таблицы группы Б Второй лиги.
Ранее сообщалось, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».
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