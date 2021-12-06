Новичок Второй лиги поставил задачу весной пробиться в первый дивизион

Главный тренер «Скорука» Александр Степанов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о планах команды на весеннюю часть чемпионата.

«Перед уходом команды первого декабря в отпуск была встреча с президентом ФК Максимом Скоруком, который конкретизировал задание на весеннюю часть чемпионата: завоевание путевки в Первую лигу.

Я доволен тем, как подопечные выступили минувшей осенью, но, чтобы занять первое или второе место в своей группе, нужно усилиться. Пока что по обоюдному согласию расторгли контракт с защитником Игорем Катерушей, вполне возможно, что расстанемся еще с двумя-тремя игроками. Планируем доукомплектоваться пятью-шестью футболистами с опытом выступлений в Первой лиге.

«Скорук» хочет повыситься в Первую лигу

Постараемся эти кадровые вопросы решить до начала февраля, когда «Скорук» возобновит подготовку к весенней части сезона. Запланированы три сбора, скорее всего, заключительный пройдет в Турции».

Напомним, что «Скорук» занимает второе место в группе «Б» Второй лиги, набрав 41 очко.

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