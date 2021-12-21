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Клуб Второй лиги подписал контракт с воспитанником «Днепра»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
15:53
Новость
Футбол

«ВПК-Агро» расстался с одним из игроков своей команды.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в новом году полузащитник «ВПК-Агро» Иван Будняк будет выступать в ФК «Перемога». Футболист и клуб уже оформили соглашение.

22-летний Иван Будняк является воспитанником «Днепра», а последние три сезона выступал за «ВПК-Агро». Эта команда ушла на зимнюю паузу на 14-м месте, то есть в зоне вылета.

«Перемога» занимает третью строчку в таблице Группы «Б» Второй лиги. От проходного места днепровская команда отстает на два очка.

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