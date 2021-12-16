Клуб Второй лиги изменил форму собственности и пригласил экс-тренера молодежной сборной

Один из лидеров чемпионата Украины группы А Второй Лиги – ФК «Диназ», в новый год входит с новой формой собственности.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на состоявшейся городской сессии Вышгорода, где дислоцируется «Диназ», было принято решение о переходе футбольного клуба в коммунальную собственность с годовым бюджетом на пять миллионов гривен.

В футбольном клубе грядут структурные изменения. Пока же стало известно, что директором «Диназа» станет Сергей Старенький, известный по выступлениям за «Десну», «Львов», «Арсенал» и «Александрию», в последнее время выступавший за «Диназ».

По имеющейся информации, после отставки Владимира Бондаренко «Диназ» фактически определился с кандидатурой главного тренера. Клуб успешно провел переговоры с экс-наставником молодежной сборной Украины и «Кремня» Александром Головко, который ранее тренировал «Кремень».

Ранее мы также сообщали о том, что «Диназ» рассматривал на должность главного тренера других кандидатов, кроме Александра Головко.

После первой части чемпионата «Диназ» занимает четвертое место в чемпионате Украины Второй лиги группы «А», набрав 40 очков. У лидера группы – «Карпат» - 48 очков.

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