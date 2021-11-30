Клуб УПЛ подписал договор о сотрудничестве с чемпионом Аргентины

«Рух» и «Ривер Плейт» подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет охватывать разные сферы деятельности: от потенциального обмена игроками до проведения совместных детских и юношеских турниров, сборов и товарищеских матчей, сообщает сайт львовского клуба.

Несколько дней назад директор по международным связям «Ривер Плейта» Адриан Варела прибыл в Украину и встретился с президентом «Руха» Григорием Козловским, посетив клубную базу.

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин поделился планами провести товарищеский поединок с «Ривером Плейтом» на «Арене Львов».

В текущем сезоне УПЛ львовская команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Отметим, что в этом году «Ривер Плейт» впервые за 7 лет стал чемпионом Аргентины.

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