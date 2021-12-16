Клуб УПЛ объявил об отставке главного тренера

«Минай» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Леоновым.
Решение приняло руководство закарпатского клуба. Контракт разорвали по обоюдному согласию сторон.
«Минай» от всей души благодарит за работу Игоря Леонова. Считаем, что команда во главе с ним демонстрировала хороший футбол и только судьба невезения привела к отсутствию побед и большего числа очков за этот период.
У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такого результата. Но нынешняя турнирная ситуация требует соответствующих мер по улучшению ситуации», – значится в официальном заявлении «Миная».
54-летний специалист возглавил «Минай» 9 октября. За это время закарпатская команда провела 9 матчей – 4 ничьих и 5 поражений. Общий счет – 6:18.
Команда осталась на 15-м месте УПЛ, на котором находилась во время его назначения.
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