Клуб УПЛ не смог вылететь на сбор в Турцию

25.01.2022
11:58
Новость
Футбол
Харьковский «Металлист 1925» не смог вылететь на учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Из-за сложных погодных условий в Стамбуле рейс TK 1474 Харьков – Стамбул, которым в 10:20 «Металлист 1925» должен был отправиться на сбор в Турцию, отменен.
Команда ожидает, когда ситуация с авиасообщением стабилизируется, и отправится в Белек.
Ранее мы сообщали, что два легионера до сих пор не присоединились к «Металлисту» на сборах.
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