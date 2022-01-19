Клуб УПЛ близок к подписанию африканского хавбека

«Львов» в ближайшее время подпишет контракт с полузащитником Фаруком Мия, который станет первым в УПЛ игроком из Уганды.

24-летний Мия сейчас находится на просмотре во львовской команде на сборах в Турции, сообщает телеканал «Футбол 1».

Фарук Мия в минувшем году играл за «Коньяспор». Также выступал за бельгийские клубы «Стандард» и «Мускрон», хорватскую «Горицу» и азербайджанский «Сабаил».

Провел 69 матчей и забил 22 гола за сборную Уганды.

Ранее мы сообщали, что клуб Второй лиги пригласил вратаря «Металлиста».

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