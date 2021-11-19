Клуб УХЛ могут снять с чемпионата за нарушение регламента

Федерация хоккея Украины сообщила, что «Краматорск» получил второе техническое поражение за матч УХЛ против «Белого Барса», который был сыгран 18 ноября.



«Краматорск» в этом матче победил со счетом 4:3.

Решение о техническом поражении было принято из-за того, что в составе команды снова, как и в предыдущей встрече против «Сокола», сыграл Павел Таран, которого Федерация отстранила от матче.

Таран был в числе хоккеистов, которые покинули сборную Украины перед матчами турнира Euro Hockey Challenge.

«Как уже сообщалось, согласно статье 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ, при установлении повторных нарушений регламентных документов соревнований нарушитель будет снят с чемпионата.

Этот вопрос будет ключевым во время следующего заседания дисциплинарного комитета ФХУ», – значится в заявлении ФХУ.

«Краматорск» идет на 4-м месте в УХЛ. Как ранее заявила ФХУ, хоккеисты не имеют права выходить на лед в каких-либо официальных соревнованиях до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство по делу срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

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