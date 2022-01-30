Клуб Первой лиги будет переименован в сезоне 2022/2023

Новый владелец «Альянса» Сергей Бондаренко рассказал о планах клуба.



«Мы будем двумя клубами заканчивать чемпионат. «Альянс» будет доигрывать в Первой лиге, а «Виктория» – во Второй лиге.

На сезон 22/23 будет подана одна заявка. «Альянс» будет переименован в «Викторию». Соответственно, это будет «Альянс», если удастся выйти в УПЛ. Или это будет в Первой лиге. И «Виктория» будет играть во Второй лиге. Соответственно, первая команды «Виктории» и вторая.

То есть «Альянс», независимо от результата в чемпионате, будет переименован в «Викторию»? Да. Конечно, это будет «Виктория» Сумы.

Не стоит задача – любыми способами выйти в УПЛ. Но стоит задача – бороться за переходные матчи.

Бюджет – страница интересная. На сегодняшний день он еще не сформирован. По некоторым игрокам нет понимания. Но бюджет будет зависеть от нескольких факторов», – сказал Бондаренко в интервью «Футбол 1/2/3».





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