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Клуб АПЛ сделал «Шахтеру» повторное предложение по Мудрику

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.12.2021
17:11
Новость
Футбол

«Брентфорд» сделал второе предложение «Шахтеру» по трансферу хавбека Михаила Мудрика, сообщает FootballHub ссылаясь на агента футболиста Алексея Алехина.

Английский клуб в этот раз предложил 15 млн евро за 20-летнего украинца. «Горняки» пока не ответили.

Ранее была информация, что «Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Мудрику готовы были предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.

Transfermarkt оценил полузащитника в 4 млн евро. В этом сезоне он забил 2 мяча и сделал 6 ассистов в 19 матчах.

«Брентфорд» занимает 13-е место в АПЛ.

Также «Металлист» купит аргентинца.

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