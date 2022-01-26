Клиенты 1xBet могут выиграть Audi A5 за ставки на Australian Open

Букмекерская компания 1xBet сообщила о начале акции Grand Slam, которая приурочена к первому в нынешнем сезоне турниру «Большого шлема» – Открытому чемпионату Австралии.

Чтобы принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте букмекера, согласиться на участие в бонусных акциях и нажать на кнопку «Принять участие» на специальной странице акции Grand Slam.

За каждую ставку на Australian Open суммой 300 и более рублей клиенты 1xBet будут получать акционные билеты. Причём с увеличением размера ставки будет увеличиваться количество получаемых билетов.

Первый розыгрыш акции Grand Slam состоится 1 февраля. Среди участников будут разыграны: один iPhone 13 Pro Max, три iPhone 13, десять AirPods Maх и тысячи бонусных баллов. Финальный розыгрыш Grand Slam будет проведён 14 сентября, а главным призом станет автомобиль Audi A5.

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